وضع الأوكراني ألكسندر أوسيك حداً لهيمنة البريطاني أنتوني جوشوا على بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل، بإسقاطه على أرضه في لندن بإجماع الحكام بالنقاط، ما أضعف آمال توحيد الألقاب في «معركة بريطانيا» مع تايسون فيوري، وأنهى جوشوا الجولة الثانية عشرة راضخا لموهبة خصمه أمام 66 ألف متفرج على ملعب توتنهام هوتسبير.



وتفوق الأوكراني 117-112، 116-112 و115-113، بعلامات الحكام الثلاثة.



ورفع أوسيك رصيده إلى 19 فوزا من 19 نزالا احترافيا، ليصبح ثالث ملاكم بعد الأميركي إيفاندر هوليفيلد والبريطاني ديفيد هاي يحرز لقبي وزني الثقيل وكروزر (بين الثقيل والثقيل-الخفيف).



وقال أوسيك: «هذا يعني الكثير لي، ذهب النزال في اتجاه توقعته، في بعض الأوقات ضغط علي أنتوني، لكن لم يكن الأمر صعبا».



تابع الملاكم الذي سار على خطى مواطنيه فلاديمير وفيتالي كليتشكو بالتتويج في الوزن الثقيل «لم تكن نيتي بتوجيه ضربة قاضية له، لأن فريقي ضغط علي لعدم القيام بذلك. في البداية، حاولت ضربه بقوة، لكن بعدها التزمت بخطتي».



وهناك بند لمباراة رد مع جوشوا، الفائز في 24 نزالا مقابل خسارتين، علما بانه فقد أحزمته بعد سقوطه أمام الأميركي أندي رويز في نيويورك في يونيو 2019، قبل أن يستعيدها في مباراة رد في السعودية بعد ستة أشهر.



قال إيدي هيرن مروج مباريات جوشوا لقناة: «تحدثت اليه (جوشوا) وقال إن النزال كان قاسيا، هو مدمر»، مضيفا تهانينا لألكسندر أوسيك، لقد قدم أداء كبيرا والأفضل حقق الفوز.