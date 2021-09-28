تبرز مواجهة باريس سان جرمان وضيفه مان سيتي اليوم في قمة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، فيما يأمل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مواصلة «شهر العسل» مع ريال مدريد عندما يستقبل شيريف تيراسبول المولدوفي المغمور.



وتجمع مواجهة سان جرمان وسيتي فريقين من بين «الأغنى» في العالم.



التقى الفريقان في مناسبتين في دوري الأبطال، الأولى في ربع نهائي 2016 عندما تأهل سيتي (2-2 و1-0) بفضل البلجيكي كيفن دي بروين، والثانية في نصف نهائي النسخة الأخيرة عندما تفوق سيتي مجددا (2-1 و2-0) بفضل الجزائري رياض محرز ودي بروين.



لكن مواجهة هذا الموسم تحمل إثارة إضافية، كونها ستجمع الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم 6 مرات والقادم من برشلونة الإسباني إلى سان جرمان بصفقة حرة، في حال تأكدت مشاركته بعد تعرضه لإصابة في الدوري وغيابه لمباراتين، مع مدربه السابق في برشلونة بيب غوارديولا.



صنع الرجلان التاريخ معا بقيادة برشلونة إلى سداسية تاريخية عام 2009، فيما يعتبر غوارديولا، الذي يشرف على سيتي منذ العام 2016، أن ميسي «أفضل لاعب في التاريخ» فسعى غير مرة إلى التعاقد معه وآخر هذه المحاولات كانت الصيف المنصرم، لكن محاولته لم يكتب لها النجاح.



في مدريد، وصف أنشيلوتي بداية مشواره الثاني مع ريال بـ«شهر العسل» بعد 5 انتصارات وتعادلين ليتربع على صدارة الدوري الإسباني بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب وخمس عن غريمه برشلونة، فيما حقق فوزا مهماً في بداية مشواره القاري على أرض إنتر.

وسئل أنشيلوتي عن موعد نهاية شهر العسل، وذلك بعد الفوز الساحق على ريال مايوركا 6-1 في «الليغا»، قال المدرب المحنك: «سأقول لكم متى ينتهي، لكن الآن الأمور تسير بشكل جيد».



أطلق أنشيلوتي (62 عاما) العنان لهجومه الشاب، فسجل 21 هدفا في 7 مباريات في الدوري المحلي، موزعين على عدة لاعبين أمثال الفرنسي كريم بنزيمة، البرازيلي فينيسيوس جونيور، ماركو أسينسيو، الفرنسي إدورادو كامافينغا، الويلزي غاريث بيل، داني كارفاخال وناتشو فرنانديس.

وفيما سيكون ريال، حامل اللقب 13 مرة (رقما قياسيا)، حذرا من شيريف تيراسبول الذي فجر مفاجأة صغيرة بالفوز على شاختار دانيتسك الأوكراني، يأمل إنتر تعويض سقوطه سريعا عندما يحل على شاختار.



وتبرز مواجهة ميلان مع أتلتيكو مدريد، حيث يحاول الأول تعويض خسارته الافتتاحية مع ليفربول (2-3)، فيما ينوي الأخير تحقيق فوزه الثاني عندما يحل على بورتو البرتغالي العائد بدوره بتعادل سلبي من أرض أتلتيكو.



وخلافا لمواسمه الأخيرة، يعيش ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، موسما رائعا في الدوري المحلي، إذ يحتل المركز الثاني دون خسارة (5 انتصارات وتعادل) بفارق نقطتين عن نابولي صاحب العلامة الكاملة.

أما أتلتيكو، فتعرض لخسارة صادمة في الدوري المحلي أمام ألافيس متذيل الترتيب ليتراجع إلى المركز الرابع.



وفي المباراة الثانية، يعيش ليفربول بداية مميزة في «البريمييرليغ» كونه الوحيد الذي لم يخسر بعد ويتصدر الترتيب، في ظل التألق الكبير لنجمه المصري محمد صلاح صاحب 5 أهداف حتى الآن.

وفي المجموعة الثالثة، يأمل كل من أياكس أمستردام وبوروسيا دورتموند تحقيق فوزه الثاني، عندما يستقبل الأول بشيكتاش والثاني سبورتينغ البرتغالي.