وضعت البرازيل، حاملة اللقب 5 مرات، حدا لمشوار المغرب اللافت في بطولة العالم لكرة الصالات، بإقصائها من الدور ربع النهائي بهدف وحيد في ليتوانيا. وسجل القائد رودريغيو هدف المباراة في الدقيقة 11.

وكان المغرب بلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على فنزويلا 3-2 في دور الـ 16، علما انه شارك للمرة الثالثة بعد 2012 و2016 عندما خرج خالي الوفاض بـ 3 هزائم في كل منها.

حل بطل أفريقيا وصيفا في مجموعته في الدور الأول بفوز على جزر سليمان 6-0 وتعادلين مع تايلند (1-1) والبرتغال (3-3).

وواجه المغرب أفضل منتخب في تاريخ المونديال، بعد تتويج البرازيل في أول 3 نسخ أعوام 1989 و1992 و1996 بالإضافة إلى 2008 و2012.



وبات المغرب ثاني منتخب عربي وأفريقي يبلغ ربع نهائي المسابقة العالمية بعد مصر في النسخة الأخيرة، علما أن الفراعنة ودعوا هذه النسخة من الدور الأول.



وفي إعادة لنهائي العام الماضي، أقصت الأرجنتين حاملة اللقب روسيا، لكن هذه المرة بركلات الترجيح 5-4 بعد تعادلهما 1-1، لتفرض موقعة نارية مع جارتها البرازيل في نصف النهائي.