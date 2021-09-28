قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان إن الفريق الإيطالي تعلم دروسا مهمة من الهزيمة أمام ليفربول ستجعله أفضل جاهزية أمام ضيفه أتليتيكو مدريد.

وعاد ميلان للعب في أرفع مسابقة للأندية في أوروبا لأول مرة في ثماني سنوات لكنه تجرع الهزيمة 3-2 في آنفيلد في مباراته الأولى بالمجموعة الثانية.



وقال بيولي «تعلمنا أن بعض التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق في هذه المباريات. تلقينا أهدافا في آنفيلد بسبب الاستهتار والأخطاء الفنية.

نحتاج إلى ثقافة اللعب على أعلى المستويات واللعب بطريقة مباشرة وسهلة والتحلي بالسرعة دون ارتكاب أخطاء لأن المنافس يستطيع أن يعاقبك في أي وقت».



«نتحدث عن منافس يلعب في دوري الأبطال منذ سنوات طويلة وبلغ النهائي. أعتقد أن الدرس الذي تعلمناه أمام ليفربول سيساعدنا على الاستعداد جيدا أمام خصم قوي جدا».