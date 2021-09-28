أمل مهاجم مان يونايتد ماركوس راشفورد أن يعود إلى تمارين فريقه «الشياطين الحمر» في أقرب وقت ممكن، عقب تعافيه من جراحة خضع لها في كتفه.



ولم تطأ قدما مهاجم منتخب «الأسود الثلاثة» الملاعب في الموسم الجديد بعد خضوعه لجراحة الشهر الماضي.



نشر ابن الـ 23 عاما رسالة على «تويتر» جاء فيها «سعيد. قابلت الطبيب من أجل استشارة». وتابع «كل شيء يسير على ما يرام، وسأحصل على الضوء الأخضر للانضمام مجددا إلى التمارين».

وكان راشفورد لعب معظم فترات الموسم الماضي وهو يعانى من اصابة في كتفه، ليقرر الخضوع لجراحة عقب مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أوروبا 2020 حيث وصل إلى النهائي وخسر أمام إيطاليا بركلات الترجيح 2-3 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.