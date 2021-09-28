ارتقت الپولندية إيغا شفيونتيك إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة المحترفات للتنس، في أفضل ترتيب لها خلال مسيرتها اليافعة.

وبلغت شفيونتيك (20 عاما)، حاملة لقب بطولة رولان غاروس الفرنسية العام الماضي، نصف نهائي دورة أوسترافا التشيكية الأسبوع الماضي.



لم تبرز هذه السنة في البطولات الأربع الكبرى، لكنها أحرزت لقب دورتين احداهما في روما خلال فصل الربيع.



وارتقت اليونانية ماريا ساكاري، الفائزة على شفيونتيك في نصف نهائي أوسترافا قبل سقوطها في النهائي، مركزين إضافيين لتصبح عاشرة، وهو أفضل تصنيف للاعبة البالغة 26 عاما.



في المقابل، تراجعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا مركزين وأصبحت سادسة في ترتيب حافظت على صدارته الأسترالية آشلي بارتي أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا والتشيكية كارولينا بليشكوفا.

وارتقت أيضا التونسية أُنس جابر درجة واحدة وأصبحت في المركز السادس عشر في أفضل تصنيف في مسيرتها. وبقيت العملاقة الأميركية سيرينا وليامز التي بلغت الأربعين، في المركز الأربعين.

ولدى الرجال، لم يحصل أي تغيير لدى العشرة الأوائل، فيما أصبح الپولندي هوبرت هوركاش في المركز الثاني عشر بعد تتويجه بدورة متز الفرنسية.



وهذه الدورة الثالثة في 2021 يحرزها اللاعب البالغ 24 عاما.



وبقي الصربي نوفاك ديوكوفتش متصدرا أمام الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.