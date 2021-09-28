حسم أرسنال موقعة ديربي شمال لندن مواصلاً صحوته بفوزه 3-1 على ضيفه وغريمه توتنهام الذي تابع نزيف النقاط، ضمن المرحلة السادسة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتقدم «المدفعجية» بثلاثية نظيفة في الشوط الأول عبر إيميل سميث رو (12)، الغابوني بيار- إيميريك أوباميانغ (27) وبوكايو ساكا (34) قبل أن يقلص الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون النتيجة للضيوف (79).

وواصل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا صحوته، إذ وبعد ثلاث هزائم افتتاحية في أسوأ بداية للفريق في «البريمييرليغ»، حقق ثلاثة انتصارات متتالية، في سيناريو معاكس لتوتنهام الذي مني بالهزيمة الثالثة تواليا بعد مثلها انتصارات مع بداية الموسم.



وارتقى أرسنال الى المركز العاشر بفارق الأهداف المسجلة عن توتنهام الحادي عشر.



وهذا السقوط الثالث تواليا لتوتنهام في ديربي لندن بعد ثلاثية نظيفة ضد كريستال بالاس، وأخرى بالنتيجة ذاتها على أرضه أمام تشلسي الأسبوع الماضي، لتتلقى شباكه ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات تواليا في الدوري للمرة الأولى منذ سبتمبر 2003.



قال أرتيتا بعد الفوز «إنه يوم مميز. اليوم هو مثال لما نرغب في القيام به، ولكن علينا أن نكون ثابتين في المستوى. هذا الفوز للجماهير. كانوا هنا عندما كنا بحاجة الى دعمهم».



فيما اعتبر الحارس الفرنسي هوغو لوريس قائد توتنهام «فقدنا السيطرة في الشوط الأول.

لقد سحقونا. عندما تتلقى ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات في الدوري، فلا يمكنك أن تخفي المشكلة».