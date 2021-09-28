بات نابولي على بُعد انتصار من رقمه القياسي بتحقيقه الفوز السادس تواليا ما خوله استعادة الصدارة في وقت خسر روما ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو ديربي العاصمة ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري الايطالي.



وعلى ملعب «سان باولو»، بات نابولي على بعد انتصار من معادلة رقمه القياسي الذي سجله في موسم 2017-2018، وذلك بتحقيقه فوزه السادس تواليا في مستهل الموسم وجاء على حساب ضيفه الجريح كالياري الذي ما زال يبحث عن فوزه الأول، بنتيجة 2-0 ما سمح له باستعادة الصدارة بفارق نقطتين عن ميلان.



ويدين فريق المدرب لوتشيانو سباليتي بالفوز الى النيجيري فيكتور أوسيمين الذي سجل هدف المباراة الأول في الدقيقة 11، رافعا رصيده الى 6 أهداف في آخر أربع مباريات، قبل أن يتسبب بركلة الجزاء التي نفذها لورنتسي إنسينيي بعد خطأ في المنطقة المحرمة على النيجيري من الأوروغوياني المخضرم دييغو غودين (57).



وعلى الملعب الأولمبي، خسر روما مواجهته مع «مضيفه» لاتسيو 2-3 في ديربي جمع المدربين الجديدين لناديي العاصمة مورينيو بماوريتسيو.



وبعدما كان الطرف الأفضل في اللقاء، ترجم لاتسيو أفضليته بهدف مبكر سجله بالرأس الصربي سيرغي ملينكوفيش سافيتش (10).



ولم يمنح لاتسيو جاره اللدود فرصة لالتقاط أنفاسه، إذ أضاف سريعا الهدف الثاني عن طريق الإسباني بدرو رودريغيز (19)، مسجلا في مرمى الفريق الذي دافع عن ألوانه الموسم الماضي وضد المدرب الذي لعب تحت إشرافه أقل من نصف موسم مع تشلسي.



وبات بدرو بحسب «أوبتا» للإحصاءات ثالث لاعب فقط في تاريخ دربي العاصمة الإيطالية يسجل للفريقين بعد السويدي أرنه سيلموسون (بين 1955 و1961) والصربي ألكسندر كولوروف (2007-2010 مع لاتسيو و2017-2020 مع روما).



لكن فريق مورينيو عاد إلى الأجواء قبيل نهاية الشوط الأول بفضل رأسية البرازيلي رودجر إيبانيز (41).



إلا أن لاتسيو عقد الأمور على رجال مورينيو بتسجيل هدف ثالث لفيليبي أندرسون الذي أطلقها في الشباك (63).



ومن ركلة جزاء انتزعها زانيولو ونفذها الفرنسي جوردان فيرتو (69)، أعاد روما الفارق إلى هدف.



الوصيف سوسييداد



ارتقى ريال سوسييداد الى الوصافة (16 نقطة) بعد أن حقق فوزه الثاني تواليا والخامس هذا الموسم بتخطيه عقبة إلتشي بهدف وحيد متأخر من توقيع الدولي ميكيل أويارسابال (81)، ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، كما حقق رايو فايكانو انتصاره الثالث تواليا على حساب ضيفه قادش 3-1 ليتقدم إلى المركز الخامس برصيد 13 نقطة.



وتغلب ريال بيتيس على خيتافب بهدفين دون رد.



الخسارة الأولى لمرسيليا



مني مرسيليا بالهزيمة الأولى هذا الموسم والأولى على ملعبه منذ فبراير الماضي، وذلك على يد لنس 2-3 في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.



ودخل فريق المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي الى اللقاء على خلفية تعادل سلبي مع أنجيه كان الثاني له للموسم مقابل 4 انتصارات ومن دون هزيمة.



وعاد موناكو، ثالث الموسم الماضي الذي فشل في تخطي الدور الفاصل المؤهل الى دوري أبطال أوروبا، من ملعب الوافد الجديد كليرمون بفوز ثان تواليا وثالث هذا الموسم بعدما حول تخلفه بهدف للغيني محمد بايو الى فوز 3-1 بفضل وسام بن يدر (25) والألماني كيفن فولاند (48) وسفيان ديوب (1+90).



ورفع نادي الإمارة رصيده الى 11 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف أمام ليل حامل اللقب، فيما تجمد رصيد كليرمون عند 9 بتلقيه هزيمته الثالثة في مستهل مشواره بين الكبار.