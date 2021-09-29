تتجه الأنظار إلى مدينة تورينو حيث يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه تشلسي الإنجليزي حامل اللقب، وذلك في أبرز مواجهات اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وبعدما افتتح كل من الفريقين مشواره في المجموعة بـ3 نقاط بعد فوز «البلوز» على زينيت سان بطرسبورغ الروسي في ملعبه 1-0 و«اليوفي» على مضيفه مالمو السويدي 3-0، ستكون المواجهة في تورينو اليوم مفصلية الى حد كبير في تحديد هوية الفريق الذي سيكون السباق الى حسم تأهله وحتى الصدارة.



وخسر جهود «اليوفي» جهود مهاجميه الأرجنتيني باولو ديبالا والإسباني ألفارو موراتا بسبب الإصابة خلال فوزه الأحد الماضي على سمبدوريا 3-2، ما سيحرمهما من المشاركة في موقعة اليوم بحسب ما أكد مدربهما ماسيميليانو أليغري.



ويلعب في المجموعة نفسها زينيت سان بطرسبورغ الروسي مع مالمو السويدي.



الصراع يتجدد



وعلى ملعب «أولد ترافورد» وضمن المجموعة السادسة، يتجدد الموعد بين مان يونايتد الإنجليزي وضيفه فياريال الإسباني في إعادة لنهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» الموسم الماضي، حين خسر «الشياطين الحمر» بركلات الترجيح بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.



وستكون مباراة اليوم فرصة للحارس الإسباني دافيد دي خيا كي يعوض خيبة خسارة غدانسك ضد مواطنه فياريال، إذ لعب الدور الأساسي في حرمان فريقه من لقبه الأول بقيادة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير بعدما فشل في صد أي من الركلات الترجيحية الـ 11 لفياريال، فيما كان اللاعب الوحيد من بين اللاعبين الـ 22 الذي يفشل في ترجمة ركلته الترجيحية.



وفي المجموعة ذاتها، يلعب أتالانتا الإيطالي مع يونغ بويز السويسري.

من يستطيع إيقاف بايرن؟



وبعد فوزه الساحق على برشلونة الإسباني 3-0 خارج قواعده في الجولة الأولى، سيكون بايرن ميونيخ الألماني مرشحا بقوة لتحقيق فوزه الثاني في المجموعة الخامسة حين يستضيف دينامو كييف الأوكراني في أول مواجهة بين الفريقين منذ موسم 1999-2000 (فاز بايرن 2-1 في دور المجموعات على أرضه وخسر إيابا 0-2).



ويمر النادي البافاري بفترة رائعة بقيادة مدربه الجديد يوليان ناغلسمان، إذ وبعدما افتتح الموسم بتعادل في الدوري المحلي أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، خرج منتصرا من جميع مبارياته الـ 7 التالية محليا وقاريا، مسجلا فيها 37 هدفا فيما تلقت شباكه 4 أهداف فقط.



وسيكون برشلونة أمام امتحان صعب للغاية اليوم على ملعب بنفيكا البرتغالي، يتبعه بزيارة أكثر صعوبة السبت الى العاصمة الإسبانية لمواجهة أتلتيكو مدريد حامل اللقب في الدوري المحلي.



وفي المجموعة الثامنة الأقل «نجومية»، يحل إشبيلية الإسباني ضيفا على فولفسبورغ الألماني وليل الفرنسي ضيفا على ريد بول سالزبورغ النمساوي وكل فريق يبحث عن انتصاره الأول بعد انتهاء مباراتي الجولة الأولى بالتعادل.