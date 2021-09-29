ذكرت صحيفة «آس» الإسبانية أمس، أن العلاقة المتوترة بين نجمي نادي باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي ونيمار قد تفتح الباب أمام الأول للانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية خلال يناير المقبل.



وأوضحت الصحيفة أن مبابي ظهر غاضبا خلال مباراة باريس ومونبلييه الماضية بعدما اشتكى من عدم التمرير له من نيمار بعد صناعة البرازيلي هدفا لزميله يوليان دراكسلر في اللقاء نفسه.



ووصــف الفرنســي زميله البرازيلي بالمهرج بعد تمريرته إلى دراكسلر، وهو ما يوضح مدى سوء العلاقة بين مبابي ونيمار، وهو وضع مثالي يجب أن يستغله «الميرنغي» جيدا، خاصة أن بطل كأس العالم 2018 لايزال يرفض عروض التجديد من باريس سان جرمان.



وكل ما يحدث يؤكد صعوبة احتمال وجود 3 لاعبين مميزين في باريس سان جرمان بخط الهجوم بعد انضمام ليونيل ميسي، لكن الفريق ملزم بإشراك مبابي في المباريات حتى يناير المقبل وهو الموعد الذي يمكن من خلاله الاتفاق المبدئي والتفاوض مع ريال مدريد.



كما أن جماهير باريس سان جرمان أيضا المتعصبة لا تساعد الإدارة في إقناع مبابي بالبقاء داخل «حديقة الأمراء»، حيث مازال اللاعب يسمع صافرات الاستهجان ضده في كل مباراة، لأنهم غاضبون للغاية من فكرة عدم رغبة اللاعب في التجديد.