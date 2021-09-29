بعدما اكتفى بـ 9 انتصارات في كل من المواسم الـ 4 الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمييرليغ»، كان برايتون على موعد الإثنين مع إمكانية تحقيق فوزه الخامس في 6 مراحل والتربع على الصدارة للمرة الأولى في تاريخه، إلا أنه كاد يتلقى الهزيمة الثانية بالموسم على يد مضيفه كريستال بالاس قبل أن يخطف التعادل 1-1 في الوقت القاتل.



وبعد موسم واحد في دوري الدرجة الأولى سابقا في 1982-1983، انتظر برايتون حتى 2017 للعودة الى دوري النخبة بمسماه الحالي (الدوري الممتاز) من دون أن يحقق أفضل من المركز الخامس عشر من أصل 20 فريقا (في المركز 15 و17 و15 و16 تواليا).



لكنه فاجأ الجميع هذا الموسم وحقق 4 انتصارات مقابل هزيمة في ست مباريات، وكان قريبا جدا من الثانية في ختام المرحلة السادسة بعدما تقدم عليه كريستال بالاس عبر العاجي ويلفريد زاها في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء انتزعها كونور كالاغر من البلجيكي لينادرو تروسار (2+45)، قبل أن ينقذه الفرنسي نيل موباي بتسديدة من خارج المنطقة في الوقت القاتل من اللقاء (5+90).



وحرم بالاس فريق المدرب غراهام بوتر من أن ينضم الى الفرق الـ 19 الحالية التي سبق لها جميعا أن تصدرت ترتيب الدوري الممتاز ولو ليوم واحد.



ولم يستغل برايتون تعادل ليفربول مع برنتفورد (3-3) وخسارة كل من مان يونايتد وتشلسي أمام أستون فيلا (0-1) ومان سيتي (0-1) تواليا، لكي يتربع على الصدارة وبقي سادسا برصيد 13 نقطة لكن بفارق الأهداف عن «السيتي» الثاني و«البلوز» و«اليونايتد» وإيفرتون تواليا ونقطة عن «الريدز» الذي بقي متصدرا.



في المقابل، فرط بالاس في فوزه الثاني واكتفى بنقطة رفع بها رصيده الى 6 نقاط في المركز الخامس عشر.



إسبانيا



تغلب سلتا فيغو على ضيفه غرناطة 1-0 في ختام المرحلة السابعة من الدوري الإسباني «الليغا».



وسجل دينيس سواريز هدف المباراة الوحيد لسلتا فيغو في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



إيطاليا



تعادل فينيزيا مع ضيفه تورينو 1-1 في ختام المرحلة السادسة من الدوري الإيطالي.



وتقدم تورينو في الدقيقة 56 عن طريق جوسيب بريكالو، قبل أن يدرك فينيزيا التعادل عبر لاعبه ماتيا أرامو في الدقيقة 78 من ضربة جزاء.