ذكر الموقع الإخباري لشبكة «كواترو» الإسبانية أمس، أن إدارة نادي برشلونة تسعى إلى التوقيع على عقد جديد تماما مع جناح الفريق انسو فاتي خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب عقده على الانتهاء.

وأوضحت أنه على الرغم من أنه بإمكان فريق الشباب في «البارسا» التمديد لموسمين آخرين مع فاتي بحسب العقد الحالي، إلا أن العملاق الكتالوني يريد التوقيع على عقد جديد بزيادة الراتب السنوي.

وينتهي عقد فاتي داخل قلعة «كامب نو» في يونيو 2022، وبالتالي يرغب برشلونة في حسم المفاوضات مبكرا خاصة بعد منح اللاعب الإسباني القميص رقم «10» عقب رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي إلى فريق باريس سان جرمان الفرنسي.