أعلن قلب الدفاع الإيطالي السابق فابيو كانافارو، أنه ترك مهمة تدريب فريق غوانغجو الصيني، في وقت يواجه فيه النادي خطر انهيار شركة إيفرغراندي التي تملكه.

وكان رحيل الإيطالي عن الفريق الصيني متوقعا بعد فشله في قيادته الموسم الماضي إلى لقبه التاسع في الدوري السوبر الصيني، لكن المشاكل في مجموعة إيفرغراندي المالكة للنادي، والتي هز انهيارها المحتمل الأسواق المالية العالمية، قد حسمت على الأرجح مسألة بقائه في منصبه من عدمه وسط حالة عدم اليقين التي يعيشها غوانغجو.



وذكر بيان للنادي في حسابه على موقع «ويبو» الموازي لتويتر في الصين، أنه «بعد مفاوضات ودية، قرر غوانغجو إيفرغراندي إنهاء عقد فابيو كانافارو. نشكر من القلب فابيو كانافارو على جهوده الكبيرة ومساهمته الإيجابية في النادي، ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل».