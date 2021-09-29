شارك الجناح الفرنسي كينغسلي كومان في التدريب الأخير لفريق بايرن ميونيخ الألماني قبل المباراة المقررة أمام دينامو كييف الأوكراني اليوم في دوري أبطال أوروبا، لكن لا يتوقع أن يشارك في المباراة.



وكان كومان قد خضع لعملية جراحية بسيطة بسبب مشكلة في ضربات القلب، عقب المباراة التي فاز فيها بايرن ميونيخ على برشلونة اللإسباني 3-0 في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري الأبطال.



واقترب كومان من العودة للمشاركة، لكن ذلك سيجرى بشكل حذر، وبالتالي لا يتوقع أن يشارك في مباراة اليوم.



وغاب حارس المرمى سفن أولريش ولاعب خط الوسط كورنتين توليسو، فقط عن تدريب بايرن ميونخ أمس بسبب إصابات تبعدهما عن الملاعب لفترة، بينما أدى لاعبا خط الوسط سيرج غنابري وجمال موسيالا، اللذان شاركا من مقعد البدلاء في مواجهة غرويتر فورت يوم الجمعة الماضي، التدريبات الجماعية بشكل جيد، وتشير التوقعات بشكل كبير إلى مشاركتهما ضمن التشكيل الأساسي اليوم.