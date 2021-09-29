استدعي نجم ميلان الإيطالي لكرة القدم زلاتان إبراهيموفيتش للعودة إلى قائمة المنتخب السويدي قبل أيام قليلة من الاحتفال بعيد ميلاده الـ 40.



واختار المدير الفني للمنتخب السويدي يان أندرسون النجم «إبرا» ضمن قائمة من 25 لاعبا أعلنها أمس لخوض المباراتين المقبلتين أمام كوسوفو واليونان يومي 9 و12 الشهر المقبل على التوالي بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



كذلك شهدت القائمة استدعاء لاعبين اثنين من الدوري الألماني (بوندسليغا)، هما إميل فورسبيرغ (لايبزيغ) ويواكيم نيلسون (أرمينيا بيليفيلد).



ويعد إبراهيموفيتش أبرز هدافي المنتخب السويدي، وقد سجل 62 هدفا خلال 118 مباراة دولية.