أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أمس، أنه تقدم بطلب إلى محكمة في مدريد لتنحية القاضي المسؤول حاليا عن الإجراءات المتعلقة بقضية دوري «السوبر ليغ».



ويرى «يويفا» أن القاضي مانويل رويز دي لارا يجب أن يتوقف عن المشاركة في القضية لحين تسويتها نظرا «لمخالفات كبيرة في الإجراءات.. يويفا يترقب أن يتنحى القاضي المعني لحين اكتمال النظر الشامل والصحيح في هذا الطلب».



وفي وقت سابق من العام الحالي كان 12 ناديا أوروبا قد أعلنوا خطة لإطلاق بطولة منفصلة تحت مسمى دوري السوبر الأوروبي، لكن المشروع سرعان ما انهار بعد أن أعلنت 9 أندية تراجعها عن الفكرة إثر احتجاجات كبيرة من الجماهير.



وأعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم الإثنين، أنه لن يواصل اتخاذ إجراءات قانونية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، الأندية الثلاثة التي لم تعلن تراجعها عن فكرة دوري السوبر الأوروبي.



وكانت محكمة في مدريد قضت قبل أيام بضرورة توقف «يويفا» عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق الأندية الثلاثة، بعد أن فرض الإيقاف ضدهم في البداية، وقد أوقف الاتحاد القاري تلك الإجراءات حاليا.



ومن المفترض أن تعلن محكمة العدل الأوروبية قرارها بشأن تأييد حكم محكمة مدريد من عدمه.



وأشار «يويفا» في البيان الذي أصدره أمس، إلى أنه «لا يعترف باختصاص محكمة مدريد»، لكنه قدم مذكرات رسمية إلى المحكمة «تثبت امتثاله المستمر للأوامر».