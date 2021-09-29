تطبيق نظام بطاقة المشجع خلال البطولة وتقدم لحاملها الكثير من الخدمات والمزايا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن طرح تذاكر منافسات بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021™️ عبر موقعه الإلكتروني: FIFA.com/tickets اعتباراً من يوم غد الثلاثاء عند الثانية عشرة ظهراً بتوقيت الدوحة، وذلك وفق أسبقية الشراء.

وستشهد البطولة المرتقبة الإعلان عن جاهزية اثنين من استادات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™️، وهما استاد البيت الذي سيستضيف مباراتي الافتتاح والنهائي، واستاد راس أبو عبود، أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ المونديال.

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن تطبيق نظام بطاقة المشجع خلال بطولة كأس العرب، حيث سيتعين على جميع حاملي تذاكر المباريات استصدار بطاقة المشجع الإلزامية للدخول إلى استادات البطولة، وهي بطاقة تعريف ذكية ستتيح للمشجعين إمكانية استخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال أيام المباريات، كما سيجري طرح تطبيق للهواتف الذكية قبل البطولة، بهدف تعزيز تجربة المشجعين في دولة قطر.

وقالت السيدة مريم المفتاح، مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات باللجنة العليا للمشاريع والإرث: "يعتبر البدء بتفعيل بطاقة المشجع خطوة هامة داعمة لجهودنا الرامية لتقديم تجربة استثنائية لا تُنسى لكافة المشجعين والزوار المتوقع قدومهم إلى قطر".

وأضافت: "ستمثل بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021 فرصة ذهبية للارتقاء بالاستعدادات لاستضافة مونديال قطر 2022، ومن بينها خدمات بطاقة المشجع التي سنقوم بتقييم فعاليتها بعد انتهاء منافسات بطولة كأس العرب".

ويتعين على المشجعين الراغبين في حضور منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™️ التقدم للحصول على بطاقة المشجع بمجرد دفع قيمة تذاكرهم واستلام رقم طلب الشراء عبر البريد الإلكتروني. وتتوفر تذاكر المباريات بشكل حصري على الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets والذي يتيح للمشجعين الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول أسعار التذاكر. وسيكون بمقدور المشجعين تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة المشجع اعتبارا من 28 سبتمبر الجاري المشجع عبر الموقع الإلكتروني: FAC21.qa.

ويتطلب استصدار بطاقة المشجع عبر الإنترنت تقديم نسخة عن جواز سفر أو بطاقة شخصية سارية، بالإضافة إلى تذكرة مباراة، علاوة على رقم التأكيد. ويتعين على أولياء أمور المشجعين ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً تقديم طلب الحصول على بطاقة المشجع نيابة عن أبنائهم. وبمجرد الموافقة على طلب إصدار بطاقة المشجع، بإمكان المشجع التوجّه لاستلام بطاقته من مركز الدوحة للمعارض أو مطار حمد الدولي.

وسيتم إتاحة خدمة دعم العملاء للإجابة على كافة الاستفسارات والأسئلة المتعلقة ببطاقة المشجع على الخط الساخن: +974 800-5052 لسكان دولة قطر فقط، أو مراسلة فريق الدعم عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، أو من خلال الموقع المخصص لبطاقات المشجعين.

وفي ضوء التحديات الراهنة التي يفرضها وباء كوفيد-19، ستطبق دولة قطر كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة كافة المشاركين في المنافسات، ويشترط لحضور المباريات الحصول على الجرعة الكاملة لأحد لقاحات كوفيد -19 المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة في قطر، والالتزام بإرشادات السفر التي أقرتها الوزارة في هذا الشأن.

يشار إلى أن كأس العرب 2021، التي ستقام منافساتها من 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، ستشهد تنافس 16 منتخباً عربياً على للفوز بلقب البطولة التي يتوقع أن تقدم للمشجعين والزوار لمحة عن التجربة الفريدة التي تنتظرهم في قطر عند استضافتها مونديال كرة القدم العام المقبل.