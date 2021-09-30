قرر أسطورة الملاكمة الفلبينية ماني باكياو أمس اعتزال الملاكمة بعد أعوام طويلة على الحلبات في «أصعب قرار» في حياته كما وصفه، للتفرغ للعمل السياسي عقب إعلانه ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلاده.



وقال باكياو في فيديو مصور نشره على «تويتر»: «من الصعب بالنسبة لي تقبل فكرة أن مسيرتي كملاكم انتهت»، مضيفا «اليوم، أعلن اعتزالي».



ويأتي قرار الملاكم الفلبيني مغادرة حلبات الملاكمة بعد 10 أيام من إعلان أيقونة الملاكمة والأسطورة الحية ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجري في 22 مايو 2022.



وكان باكياو (42 عاما) الذي ترعرع في شوارع الفلبين وتحول إلى نجم عالمي، أعلن ترشحه بعد أسابيع عدة من خسارته لنزاله الاحترافي الأخير في 22 أغسطس الماضي في لاس فيغاس أمام الكوبي يوردينيس أوغاس.



باكياو الملقب بـ «باك مان» هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي حقق لقب بطولة العالم في ثماني فئات أوزان مختلفة، ويعتبر فخرا للفلبينيين.