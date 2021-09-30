تأهل بالميراس البرازيلي حامل اللقب إلى نهائي كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بفضل قاعدة الأهداف خارج الأرض بعد تعادله 1-1 مع مضيفه ومواطنه البرازيلي أتليتيكو مينيرو.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بدون أهداف وقدم الفريقان أداء باهتا في الشوط الأول إيابا في بيلو هوريزونتي قبل أن تدب الحياة في المباراة في بداية الشوط الثاني بعد أن سجل إدواردو فارجاس هدفا بالرأس ليضع أتليتيكو في المقدمة.

وصنع البديل جابرييل فيرون الفارق (68) حين لعب تمريرة عرضية إلى دودو ليدرك التعادل لبالميراس، واندفع أتليتيكو للأمام لتسجيل الهدف الثاني لكن بالميراس استبسل ليحجز مكانه في النهائي المقرر في مونتيفيديو في نوفمبر.

وأصبح المدرب البرتغالي أبل فيريرا أول مدرب أوروبي يقود فريقا من أميركا الجنوبية للظهور مرتين في نهائي كأس ليبرتادوريس.

وسيلتقي بالميراس مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين فلامنجو وبرشلونة الإكوادوري.