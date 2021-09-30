يأمل توتنهام هوتسبير الإنجليزي أن يستعيد ثقته بنفسه بعد سلسلة من النتائج السيئة محليا وقاريا، وذلك عندما يستقبل مورا السلوفيني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة للمسابقة القارية المستحدثة المؤتمر الأوروبي «كونفرنس ليغ» اليوم.



في المقابل، يسعى روما الإيطالي بقيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الى تعويض خسارته الأخيرة محليا في دربي العاصمة أمام لاتسيو 2-3، عندما يحل ضيفا على زوريا لوهانسك الأوكراني ضمن منافسات المجموعة الثالثة في اليوم ذاته.



وطرحت الهزائم الـ 3 المتتالية لتوتنهام في الدوري الممتاز أمام منافسيه اللندنيين كريستال بالاس 0-3 وتشلسي بالنتيجة ذاتها وأرسنال 1-3، أكثر من علامة استفهام حول مستقبل مدربه البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو.



كما يحتاج توتنهام للنقاط في بطولة الظل «كونفرنس ليغ» بعدما استهل حملته في المسابقة القارية الجديدة التي تعتبر من حيث الأهمية في المركز الثالث للاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا» بتعادل أمام رين الفرنسي 2-2.



وفي الجولة عينها، يحل رين الفرنسي على فيتيس الهولندي ويستقبل مواطن الأخير يابلونيتس التشيكي.