صلاح سجل هدفه الـ 31 مع «الريدز»



سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفه الأول مع فريقه الجديد باريس سان جرمان الفرنسي وقاده إلى فوز مثير على حساب مان سيتي الإنجليزي 2-0، بينما سقط ريال مدريد الإسباني سقوطا مدويا على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي المتواضع 1-2.



وفاز أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا على ميلان الإيطالي بشق الأنفس بفضل ركلة جزاء الأوروغوياني لـــويـــــس سواريز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل عن الضائع 2-1.



في المجموعة الأولى، انتهت قمة سان جرمان وسيتي على أرض «بارك دي برينس» باريسية وشهدت أول أهداف ميسي مع الفريق الفرنسي.



ورفع سان جرمان رصيده الى 4 نقاط في صدارة المجموعة، متساويا مع كلوب بروج البلجيكي، فيما يحتل «السيتي» المركز الثالث بـ 3 نقاط.



وفي المجموعة الرابعة، سقط ريال المتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 13 مرة، سقوطا مدويا على أرضه أمام شيريف تيراسبول المولدوفي المتواضع 1-2، بفضل تألق حارسه اليوناني جيورجوس أثاناسياديس.



وقال أنشيلوتي عن الخسارة:



«التفاصيل الصغيرة تحدد هذا النوع من المباريات، ركلة ركنية أحيانا تكون مكلفة، والخطأ الساذج أيضا، لقد دفعنا



الكثير، والآن نتحدث عن خسارة لم نستحقها».



وخلط شيريف تيراسبول الأوراق بتصدره للمجموعة مع 6 نقاط بالعلامة الكاملة، متقدما بـ 3 نقاط عن نادي العاصمة، فيما يحتل الإنتر المركز الثالث بنقطة متساويا مع شاختار.



وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، فشل الإنتر الإيطالي في تعويض خسارته في مستهل حملته القارية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد تعادله 0-0 أمام مضيفه شاختار دانيتسك الأوكراني.



وفي المجموعة الثانية، تصدر ليفربول الفائز على مضيفه بورتو 5-1 المجموعة بالعلامة الكاملة بعدما كان فاز في مستهل مشواره على ميلان 3-2 الذي يقبع في قاع الترتيب من دون أي نقطة بعد سقوطه في الدقائق القاتلة أمام أتلتيكو 1-2، ليرفع الأخير رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني متقدما بفارق 3 نقاط عن بورتو الثالث.



على ملعب «التنانين» في بورتو، تناوب على تسجيل أهداف «ريدز» نجمه المصري محمد صلاح صاحب الهدفين الأول والثالث (18 و60)، رافعا رصيده إلى 3 أهداف في المسابقة هذا الموسم وإلى 31 في مسيرته، وأضاف السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني (45) والبرازيلي روبرتو فيرمينو الرابع والخامس (77 و81).



وسجل الفريق المضيف هدف الشرف بفضل مهاجمه الإيراني مهدي طارمي (75).



وفي المباراة الثانية، وعلى ملعب «جيوسيبي مياتسا» في ميلانو، قلب أتلتيكو تخلفه بهدف إلى فوز 2-1، مستغلا النقص العددي في صفوف منافسه الذي لعب بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 30 اثر طرد العاجي فرانك كيسييه بالبطاقة الصفراء الثانية.



وقال مدرب أتلتيكو الأرجنتيني دييغو سيميوني: «فوز غير مستحق؟ في كرة القدم، ليس هناك من فوز مستحق، فإما أن تفوز أو تخسر»، مضيفا من الواضح انهم لعبوا بشكل أفضل في بداية المباراة عندما كان الفريقان يلعبان بتشكيلتين كاملتين.

لكن ما أحببته هو استبسال فريقنا وسعيه الدائم للعودة في المباراة».



وفي المجموعة الثالثة، تقاسم بوروسيا دورتموند الألماني وأياكس أمستردام الهولندي الصدارة بعد فوز الأول على سبورتينغ البرتغالي 1-0 والثاني على بشيكتاش التركي 2-0.



وبات في رصيد الفريقين 6 نقاط، فيما يتذيل سبورتينغ وبشيكتاش ترتيب المجموعة من دون نقاط بعد جولتين.