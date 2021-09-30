أعلن نادي أرسنال الانجليزي لكرة القدم أمس أن لاعب وسطه السويسري غرانيت تشاكا سيغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر عقب تعرضه لإصابة في ركبته خلال دربي شمال لندن أمام توتنهام الأسبوع الجاري.

وأصيب تشاكا خلال التحام مع مهاجم «سبيرز» البرازيلي لوكاس مورا، حيث بات من المرجح أن يغيب عن بقية العام الحالي بعد خضع لفحوصات على يد اخصائي.

وأفاد نادي «المدفعجية» في بيان «علاوة على إصابته في ركبته اليمنى خلال مباراة الأحد ضد توتنهام هوتسبير، أكدت التقييمات والفحوصات أن غرانيت تشاكا تعرض لإصابة خطيرة في أربطة ركبته الوسطى».



وتابع «أكدت استشارة متخصصة أجريت في لندن مساء الثلاثاء أن غرانيت لا يحتاج إلى جراحة» و«سيبدأ برنامجه للشفاء والتأهيل على الفور، ونهدف إلى عودته إلى اللعب في غضون ثلاثة أشهر تقريبا».