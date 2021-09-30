يبدو لاتسيو الإيطالي مرشحا لتعويض خسارته الافتتاحية عندما يستقبل لوكوموتيف موسكو الروسي اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التي تشهد مواجهة قوية بين مواطنه نابولي والقطب الآخر في العاصمة الروسية سبارتاك.



وتعد المجموعة الثالثة من بين الأقوى هذا الموسم، ويبدو نابولي متصدر الدوري الإيطالي مرشحا لتخطي سبارتاك، فيما يحل ليستر على ليغيا.



ويعيش نابولي بداية موسم خارقة في إيطاليا، حيث فاز ست مرات في 6 مباريات ضمن «سيري أ».

ويعول الفريق الجنوبي، بقيادة مدربه الجديد لوتشيانو سباليتي، على مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمهن صاحب 6 أهداف في 10 مباريات، بالإضافة إلى لورنزو إنسينيي بطل أوروبا مع منتخب بلاده.



وفي المجموعة الخامسة، يأمل لاتسيو في تعويض خسارته الافتتاحية أمام غلطة سراي التركي بهدف، عندما يستقبل لوكوموتيف، وستكون زيارة غلطة سراي إلى مرسيليا تحت المجهر، بعد سلسلة من الأحداث العنيفة في الملاعب الفرنسية الأسبوع الماضي.



وفي المجموعة الثانية، يحل الفريق الفرنسي الآخر موناكو على ريال سوسييداد الإسباني، وبعد سقوطه افتتاحا أمام برشلونة، لم يخسر سوسييداد في ست مباريات، ويعول الفريق الباسكي على مهاجمه ميكل أويارسابال صاحب 5 أهداف في «الليغا» في 7 مباريات.



فيما يحل ريال بيتيس الإسباني، متصدر المجموعة السابعة، على فرنتسفاروش المجري الخاسر بدوره أمام باير ليفركوزن وصيف الدوري الألماني والذي يبحث عن فوزه الثاني على أرض سلتيك.



وفي المجموعة الأولى، يخوض ليون الفرنسي امتحانا أمام ضيفه بروندبي الدنماركي، باحثا عن فوزه الثاني.



وطرأت تعديلات كثيرة على نظام التأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة القارية، حيث كانت الفرق المشاركة في «يوروبا ليغ» توزع على 12 مجموعة في السابق، بينما وزعت هذه المرة على ثماني مجموعات وسيتأهل بطل كل مجموعة إلى دور الـ 16، في حين تخوض الفرق التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة الملحق مع الفرق صاحبة المركز الثالث في المجموعات الثماني في مسابقة دوري ابطال اوروبا لاكمال عقد دور الـ 16.



أما الفرق التي تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، فتنتقل لمواجهة الفرق التي حلت ثانية في مسابقة «كونفرنس ليغ».