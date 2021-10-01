يستقبل مان يونايتد منافسه «العنيد» إيفرتون ظهر غد السبت في افتتاح مباريات المرحلة الـ 7 من الدوري الانجليزي الممتاز.



ويتساوى الفريقان بذات الرصيد من النقاط (13 نقطة)، ويحتل «اليونايتد» المركز الرابع و«التوفيز» المركز الخامس.



ووصف مدرب مان يونايتد أولي غونار سولسكاير حارس مرمى فريقه ديفيد دي خيا بأنه «أفضل حارس مرمى في العالم»، مؤكدا أن الحارس الإسباني أنقذ فريقه خلال الفوز 2-1 على فياريال في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء.



وأبلغ المدرب النرويجي الصحافيين «لحسن الحظ لدينا أفضل حارس في العالم. ديفيد مذهل، في الشوط الثاني امتلكوا الكرة بشكل أكبر وكان اللعب مفتوحا واستحقوا التقدم».



ولم يحظ دي خيا بإشادة مشابهة خلال مواجهة فياريال في نهائي الدوري الأوروبي بالموسم الماضي حين أخفق في إنقاذ 11 ركلة ترجيح قبل أن يهدر ركلته ليذهب اللقب للفريق الإسباني.



ويسعى تشلسي للحفاظ على قربه من فرق الصدارة وعدم تفويت فرصة تعثر أي طرف عندما يستضيف ساوثمبتون على ملعب «ستامفورد بريدج».



ويلعب غدا ايضا بيرنلي مع نوريتش سيتي، وليدز يونايتد مع واتفورد، وولفرهامبتون مع نيوكاسل، وبرايتون مع أرسنال.