تتجه الأنظار مساء غدا السبت صوب ملعب «أولمبيكو غراندي تورينو» والذي يحتضن ديربي المدينة بين صاحب الضيافة تورينو وضيفه الكبير يوفنتوس ضمن المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



ويسعى «اليوفي» لمواصلة نتائجه المميزة في المباريات الـ 3 الأخيرة في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وهو يحتل يوفنتوس المركز العاشر برصيد 10 نقاط في «الكالتشيو»، بذات الرصيد مع تورينو الذي يتقدم عليه بمركز.



ويلعب غدا ايضا إنتر ميلان مع مستضيفه ساسوولو، ويطمح «النيراتزوري» للنهوض من نتائجه المهزوزة في آخر مباراتين بعدما تعادل مع أتالانتا 2-2 في الجولة الماضية بالدوري المحلي، ومع شاختار دونيتسك الأوكراني 0-0 في دوري أبطال أوروبا.



وتقام غدا مباراة أخرى بين ساليرنيتانا وجنوى، فيما تفتتح المرحلة اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين كالياري وفينيزيا.



فرنسا



يسعى لنس إلى تعزيز موقعه في المركز الثاني عندما يستضيف رينس اليوم في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي.



يدخل لنس مباراته مع رينس بمعنويات عالية عقب فوزه الثمين خارج قواعده على مرسيليا 3-2 في المرحلة الثامنة وألحق به الخسارة الاولى هذا الموسم.



ويتربص نيس الثالث (13 نقطة) بالوصافة عندما يستضيف بريست التاسع عشر قبل الأخير وأحد فريقين لم يتذوقا الفوز حتى الآن هذا الموسم الى جانب سانت إتيان صاحب المركز الأخير. ويلعب غدا ايضا مونبلييه مع ستراسبورغ.



ألمانيا



تفتتح المرحلة السابعة من الدوري الألماني اليوم بإقامة لقاء وحيد يجمع بين كولن وغروتو فورث اليوم.



وسيحاول بوروسيا دورتموند أن يقترب من مقدمة «الپوندسليغا»، عندما يستضيف أوغسبورغ غدا السبت، بينما يريد لايبزيغ أن يستعيد توازنه عندما يواجه بوخوم، وذلك بعد الخسارة أمام كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا.



وفي بقية مباريات الغد، يلتقي فولفسبورغ مع بوروسيا مونشنغلادباخ، وشتوتغارت مع هوفنهايم، وهيرتا برلين مع فرايبورغ.