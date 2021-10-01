بعد تعثره في دوري أبطال أوروبا يسعى برشلونة لمصالحة الجماهير في الدوري الإسباني في الجولة الثامنة التي تشهد الملاعب فيها حضورا جماهيريا كاملا لأول مرة.



والمهمة الأصعب تنتظر «البارسا»، سادس الترتيب حاليا بـ12 نقطة، في أقوى مباريات الجولة، التي تتوقف بعدها البطولة بسبب الارتباطات الدولية، حيث يحل ضيفا غدا السبت على حامل اللقب أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع بـ14 نقطة.



وتأتي هذه المواجهة في خضم الأزمة التي يشهدها النادي الكاتالوني بسبب الأداء الباهت لاسيما بعد خسارته على يد بنفيكا الأربعاء بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال، ليسقط للمباراة الثانية على التوالي في البطولة وبنفس النتيجة بعدما خسر أمام بايرن ميونيخ في الجولة الأولى.



في المقابل، يخوض أتلتيكو مدريد المباراة منتشيا بالفوز على ميلان 2-1 في دوري الأبطال.



وفي هذا اللقاء يصطدم الفرنسي أنطوان غريزمان لأول مرة مع برشلونة الذي رحل عنه في بداية الموسم معارا لـ«الروخيبلانكوس».



وتنطلق الجولة اليوم بلقاء أتلتيك بلباو مع ديبورتيفو ألافيس، وتستكمل غدا السبت بمواجهات أوساسونا مع رايو فايكانو، ريال مايوركا مع ليفانتي، وقادش مع فالنسيا.