ذكرت تقارير صحافية أمس أن نادي ارسنال الإنجليزي يستهدف إجراء صفقة مقايضة مع إشبيلية الإسباني بحسب صحيفة «لا رازون» الإسبانية، التي أفادت بأن «المدفعجية» يسعى لإرسال مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت إلى «أبناء الأندلس» والحصول على المهاجم المغربي يوسف النصيري.



ونال النصيري إعجاب ارسنال بعد تسجيله 24 هدفا على مستوى جميع المسابقات في موسم 2020/ 2021.



ولم يشارك لاكازيت سوى في مباراة واحدة في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبعد الفشل في التأهل لإحدى البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ 26 عاما، يسعى «المدفعجية» لتعزيز صفوفه بهدف العودة إلى المشاركة القارية.



وبعد بداية كارثية للموسم الحالي سجل ارسنال ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز.