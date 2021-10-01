أطاح يوفنتوس بضيفه تشلسي حامل اللقب عندما تغلب عليه 1-0، وأنقذ البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه مان يونايتد من فخ التعادل أمام ضيفه فياريال بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.



ومني برشلونة بخسارة مذلة أمام مضيفه بنفيكا 0-3، فيما حقق بايرن ميونيخ فوزا كاسحا على ضيفه دينامو كييف الأوكراني 5-0.



في المباراة الأولى على ملعب «أليانز ستاديوم» في تورينو، يعود الفضل في الفوز الثاني لنادي «السيدة العجوز» إلى مهاجمه الدولي فيديريكو كييزا الذي سجل الهدف الوحيد بعد 10 ثوان من انطلاق الشوط الثاني.



وقال كييزا: «لعبنا مباراة دفاعية بحتة وبكل تأكيد تشلسي هو أفضل فريق يستحوذ على الكرة، لكننا قدمنا مباراة رائعة وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف وأعتقد أننا حققنا فوزا مستحقا».



وهو الفوز الثاني تواليا ليوفنتوس في المسابقة بعد الأول بثلاثية نظيفة على مضيفه مالمو السويدي، فرفع رصيده إلى 6 نقاط وفض شراكة صدارة المجموعة الثامنة مع تشلسي الذي تراجع الى المركز الثاني بفارق المـواجهـات المباشرة عـــن زينيت ســان بطــرسبــورغ الروسي الذي أكرم وفادة الفريق السويدي برباعية نظيفة.



وفي المباراة الثانية على ملعب «أولد ترافورد» في مانشستر، أهدى رونالدو فريقه فوزا في النفس الأخير على ضيفه فياريال 2-1 ضمن منافسات المجموعة السادسة التي شهدت أيضا انتصارا صعبا لأتالانتا الإيطالي على ضيفه يونغ بويز السويسري 1-0 وانتزاعه للصدارة.



وافتتح باكو ألكاسير التسجيل لفياريال (53)، قبل أن يدرك البرازيلي أليكس التعادل للشياطين الحمر (60)، ليحسم رونالدو النقاط الـ 3 للشياطين الحمر (90+5) معززا رقمه القياسي في عدد الألقاب في المسابقة برصيد 136 هدفا ومتوجا أمسيته التي حطم خلالها رقما قياسيا جديدا ليصبح أكثر اللاعبين ظهورا في المسابقة القارية مع 178 مباراة.



وتخطى رونالدو زميله السابق في ريال مدريد الإسباني حارس المرمى العملاق إيكر كاسياس.



وأشاد مدرب يونايتد النروجي أولي غونار سولشاير بفوز فريقه وقال: «هذا النوع من الأشياء التي تحدث في أولدترافورد. لقد حدث ذلك كثيرا في الماضي».



وفي المجموعة ذاتها، منح لاعب الوسط ماتيو بيسينا أتالانتا الانتصار أمام يونغ بويز بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 68.



وتواصلت نكسة فريق برشلونة عندما مني بهزيمته الثانية تواليا في دور المجموعات بخسارته المذلة أمام مضيفه بنفيكا البرتغالي بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأوروغوياني داروين نونيس (3 و79 من ركلة جزاء) ورافا سيلفا (69).



وسبق للنادي الكاتالوني أن سقط بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى على أرضه أمام بايرن ميونيخ، ليبقى بالتالي في قعر الترتيب من دون رصيد في أسوأ انطلاقة له في المسابقة القارية العريقة.



ولم يحقق النادي الكاتالوني أي فوز في مبارياته الخمس الأخيرة في المسابقة، حيث خسر 4 مرات وتعادل مرة واحدة ودخل مرماه 14 هدفا مقابل تسجيله لهدفين فقط.



ويمر برشلونة بفترة صعبة للغاية مع مدربه الهولندي رونالد كومان، متأثرا برحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي.



وقال كومان: «نحن في موقف حرج، لم نفز في أول مباراتين، يجب أن نحاول تغيير شيء ما، النتيجة النهائية لا تعكس ما حدث على الملعب، الفارق الليلة كان فعالية أصحاب الأرض. إذا لم تسجل فلن تفوز».



وفي المباراة الثانية، سحق بايرن ميونيخ دينامو كييف بخماسية نظيفة على ملعب «أليانز أرينا» في ميونيخ.



وسجل أهداف الفريق البافاري الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (12 و27) رافعا رصيده الى 77 هدفا في المسابقة القارية العريقة، سيرج غنابري (68)، لوروا سانيه (74)، والكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينغ (87).



وبهذا الفوز، عزز بايرن صدارته للمجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، فيما استقر دينامو كييف في المركز الثالث بنقطة واحدة.