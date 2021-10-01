أعلن الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية امس توقيع اتفاقية مع بطولة العالم لسباقات السيارات (فورمولا 1) لاستضافة قطر 11 سباقا ابتداء من هذا الموسم، كاشفا عن أنه سيقام «سباق جائزة قطر الكبرى» في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر المقبل على حلبة لوسيل الدولية.



وقال رئيس الاتحاد عبدالرحمن المناعي، إن الدوحة ستحتضن من خلال هذه الاتفاقية سباقات (فورمولا 1) و(موتو جي بي) للعقد القادم، وهما الحدثان الأبرز في رياضة السيارات عالميا، موضحا أن هذه الاتفاقية تعتبر إضافة جديدة وستكون قطر وجهة لفورمولا 1، معربا عن تطلعه للترحيب بجميع السائقين والفرق ووسائل الإعلام والمشجعين.



ويأتي سباق جائزة قطر الكبرى ليحل محل سباق الجائزة الكبرى الأسترالي الذي تم إلغاؤه ليساعد بذلك بطولة (فورمولا 1) على تحقيق هدفها المتمثل في استضافة موسم كامل يتكون من 22 سباقا.



ويتضمن الاتفاق استضافة 11 سباقا على مدار 12 موسما، كما تم الاتفاق على عدم استضافة السباق خلال 2022 نظرا لتزامنه مع استضافة قطر لمونديال 2022 إلا أنه سيعود مجددا في 2023 ليقام على مدار السنوات العشر المقبلة حتى عام 2032.