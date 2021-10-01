استدعى مدرب منتخب إسبانيا لكرة القدم لويس إنريكي لاعب وسط برشلونة اليافع غافي (17 عاما) إلى تشكيلة منتخب بلاده، رغم خوضه خمس مباريات فقط في الدوري المحلي.



وعاد إلى التشكيلة اليافع الآخر في برشلونة بيدري (18 عاما)، بعد اراحته في سبتمبر إثر صيف مرهق خاض خلاله كأس أوروبا والألعاب الأولمبية في طوكيو، لكن إنريكي الذي قاد «لا روخا» إلى نصف نهائي كأس أوروبا الصيف الماضي، فضل التروي في استدعاء أنسو فاتي (18 عاما) العائد أخيرا بعد غياب 10 أشهر عن الملاعب بسبب إصابة قوية في ركبته.



وجاء استدعاء غافي (17 عاما) مفاجئا إلى تشكيلة تستعد لمواجهة إيطاليا في ميلانو في 6 أكتوبر، ضمن نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، فيما يلعب في نصف النهائي الآخر بلجيكا مع فرنسا.



قال لويس إنريكي «يدهشك عندما تراه يشارك في هذا المستوى. أعرفه منذ وقت بعيد، كان لاعبا بارزا في تشكيلة رديف برشلونة. لا شك لدي حول المستوى الذي سيبلغه في المستقبل».



وضم إنريكي إلى تشكيلته ظهير سبورتينغ البرتغالي بيدرو بورو ومخضرم تشلسي الإنجليزي ماركوس ألونسو وظهير توتنهام الإنكليزي سيرخيو ريغيلون.



وحصل جناح فياريال اليافع ييريمي بينو (18 عاما) على استدعائه الأول بعد مستوياته المميزة أخيرا، كما سينضم ميكل ميرينو لاعب وسط ريال سوسييداد الذي يعيش بداية قوية مع فريقه في «الليغا».



وأقر إنريكي انه أراد استدعاء فاتي لكن «من الأفضل له ألا يتواجد معنا، أن يبقى مع فريقه ويستعيد مستواه. أنا متأكد أنه سيساعدنا في المستقبل القريب».



وهذه المرة الثالثة تواليا لا يستدعي إنريكي أي لاعب من ريال مدريد، فقد تجاهل أمثال ناتشو فرنانديس، ميغل غوتييريس وماركو أسنسيو.