يبدو باريس سان جرمان مرشحا فوق العادة لتحقيق فوزه التاسع تواليا عندما يحل ضيفا على رين اليوم ضمن المرحلة الـ 9 من الدوري الفرنسي في آخر مباراة قبل النافذة الدولية.

ويسعى الفريق الباريسي إلى البناء على فوزه الثمين على ضيفه مان سيتي الإنجليزي 2-0 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث افتتح نجمه الجديد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي رصيده التهديفي بتسجيله الهدف الثاني.

وسيعود ميسي إلى منافسات الدوري بعدما غاب عن المباراتين الأخيرتين بسبب الإصابة ما سيشكل دعما كبيرا لخط هجومه القوي بقيادة الثنائي كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.



ويلعب اليوم أيضا لوريان مع كليرمون فيران، ونانت مع تروا، وأنجيه مع متز، وموناكو مع بوردو، وسانت إتيان مع ليون.



وفي افتتاح المرحلة، فاز لانس على ضيفه ستاد ريمس 2-0.



ويدين لانس بالفضل في الفوز لمهاجمه أرنود كاليمويندو الذي سجل الهدفين في الدقيقتين الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء و52.