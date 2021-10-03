يستأنف ليفربول ومان سيتي التنافس على الصدارة عندما يتواجهان اليوم على ملعب «أنفيلد» في قمة المرحلة السابعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تحت قيادة المدربين الإسباني بيب غوارديولا والألماني يورغن كلوب، أصبح «السيتي» و«الريدز» القوتين المهيمنتين في كرة القدم الإنجليزية، حيث سيطرا على الألقاب الأربعة الأخيرة في الدوري بينها ثلاثة لمان سيتي.

وفي مباراة اخرى، يسعى توتنهام لتجاوز هزائمه في المراحل الثلاثة الماضية أمام كريستال بالاس 0-3 وتشلسي 0-3 وأرسنال 1-3 من بوابة منافسه «الصعب» أستون فيلا.

ويلتقي اليوم أيضا كريستال بالاس مع ليستر سيتي، ووست هام يونايتد مع برنتفورد.

وفي افتتاح المرحلة أمس، ارتقى تشلسي إلى صدارة ترتيب«البريمييرليغ» مؤقتا بعد فوزه على ساوثمبتون 3-1 على ملعب «ستامفورد بريدج».

وسجل ثلاثية «البلوز» كل من تريفوه تشالوباه (9) وتيمو فيرنر (84) وبن تشيلويل (89)، فيما أحرز هدف الخاسر جيمس وارد براوس (61 من ركلة جزاء).

ورفع تشلسي رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، متقدما على ليفربول (لعب مباراة أقل) ومان يونايتد وإيفرتون.

وتلقت طموحات مان يونايتد صفعة جديدة وسقط الفريق في فخ التعادل 1-1 مع ضيفه إيفرتون.

ورفــع كــل مــن «اليونايتد» و«التوفيز» رصيدهما إلى 14 نقطة ليبقيا قريبين من فرق الصدارة.

وأنهى مان يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله الفرنسي أنتوني مارسيال (43) قبل أن يسجل أندروس تاونسيند هدف التعادل لإيفرتون (65).

وفي بقية المباريات، تعادل بيرنلي مع نوريتش سيتي 0-0، وفاز ليدز يونايتد على واتفورد 1-0، وولفرهامبتون على نيوكاسل 2-1.







