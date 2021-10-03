أعرب رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو جريت عن استعداده لدراسة خطط الاتحاد الدولي (فيفا) لإقامة بطولات كأس العالم كل عامين بدلا من أربعة أعوام.



وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» بالمقاطعة إذا تم العمل بالمقترحات مع وجود معارضة قوية من الاتحاد الألماني لكرة القدم على هذه الخطوة. ومع ذلك بعض الدول الصغيرة تروق لها هذه الفكرة، وأصبح لو جريت، الذي فاز منتخب بلاده للرجال بكأس العالم الأخيرة، أول رئيس لاتحاد كرة قدم كبير يفتح الباب.



وقال لو جريت لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «أنا شخصيا لست ضد هذا الرأي في منافسات الرجال، ولكنني مع ذلك أوافق عليه بشروط».



وأضاف:«أنا بحاجة إلى معرفة ما إذا كان هذا المشروع سيقوي أم سيضعف الاتحاد الفرنسي، الذي أتولى رئاسته».



وبالنسبة لمباريات كأس العالم للسيدات، قال إنه يؤيد بشدة إقامة البطولة كل عامين بشرط إقامة البطولة في الشتاء الأوروبي وليس في الصيف قريبا جدا من بطولة الرجال.