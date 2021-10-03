بعد الفوز الكبير على دينامو كييف الأوكراني بخماسية نظيفة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم الأربعاء، ينقل بايرن ميونخ تركيزه على الدوري الألماني (بوندسليغا) عندما يواجه آينتراخت فرانكفورت اليوم في الجولة السابعة من المسابقة.



ويتصدر العملاق البافاري جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه باير ليفركوزن، الذي يحل ضيفا على أرمينيا بيلفيلد، فيما يلعب ماينز مع يونيون برلين.



وفي افتتاح المرحلة قلب كولن تأخره بهدف أمام ضيفه غروتر فيورث إلى فوز 3-1.

وتقدم فيورث بهدف سجله ماركو ميرهوفر في الدقيقة 7، وتعادل كولن بهدف سجله سيباستيان أندرسون (50) وأضاف التونسي إلياس السخيري (هدفين) في الدقيقتين 55 و90.



ورفع كولن رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فيورث عند نقطة واحدة في المركز الثامن عشر الأخير.



وتقدم بوروسيا دورتموند لوصافة الترتيب بفوزه على ضيفه اوغسبورغ 2-1.



ومني فولفسبورغ المتصدر السابق لـ «البوندسليغا»، بهزيمة مفاجئة على أرضه أمام بوروسيا مونشنغلادباخ 1-3.



وفي مباراتين أخريين، فاز فرايبورغ على مضيفه هيرتا برلين 2-1، وشتوتغارت على هوفنهايم 3-1.