يسعى ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم إلى تجاوز كبوتيه الأخيرتين بتعادله مع ضيفه فياريال سلبا وخسارته المدوية أمام ضيفه شريف تيراسبول المولدوفي المغمور 1-2 في دوري أبطال أوروبا، عندما يحل ضيفا على إسبانيول اليوم في المرحلة الثامنة من «الليغا».



ويأمل ريال سوسييداد الثاني في مواصلة بدايته الممتازة بالفوز على مضيفه خيتافي، فيما يخوض اشبيلية الثالث اختبارا سهلا نسبيا أمام جاره الأندلسي غرناطة السابع عشر.



ويلعب اليوم أيضا إلتشي مع سلتا فيغو، وفياريال مع ريال بيتيس.



وفي افتتاح المرحلة، فاز أتلتيك بلباو على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-0.



وخاض إينياكي وليامس مهاجم بلباو ضد آلافيس مباراته الرقم 203 تواليا دون انقطاع منذ العام 2016، محطما رقما قياسيا في «الليغا».



وأزاح أوساسونا ضيفه رايو فاليكانو عن المركز الخامس بالفوز عليه بهدف نظيف في الوقت القاتل.



ودخل فاليكانو اللقاء على خلفية أربعة انتصارات وتعادل في المراحل الخمس الماضية، وبدا في طريقه للمحافظة على سجله الخالي من الهزائم لمرحلة سادسة تواليا قبل أن تهتز شباكه بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع برأسية من مانويل سانشيس (1+90).