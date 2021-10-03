يأمل نابولي بقيادة المدرب المعروف لوتشانو سباليتي في تجنب تعثره الأول هذا الموسم محليا عندما يقوم برحلة صعبة لمواجهة فيورنتينا «المتألق» اليوم في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.



وتكبد نابولي الذي بدأ مشواره في الدوري بالعلامة الكاملة بستة انتصارات متتالية منحت جماهيره الأمل في التتويج بلقب الدوري للمرة الاولى منذ عام 1990، أول خسارة له هذا الموسم عندما سقط أمام ضيفه سبارتاك موسكو الروسي 2-3 الخميس في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».



ويسعى فيورنتينا، الخامس بفارق ست نقاط خلف الفريق الجنوبي، الى الاستفادة من أي مخلفات من تلك الهزيمة لتحقيق فوزه الخامس في سبع مباريات بالدوري.



ويلعب ميلان مع أتالانتا الخطير دائما في برغامو، حيث يطمح «الروسونيري» لتجاوز هذا الاختبار للبقاء على مقربة من نابولي صاحب المركز الأول.



ويلتقي اليوم ايضا بولونيا مع لاتسيو، وهيلاس فيرونا مع سبيتسيا، وسمبدوريا مع أودينيزي.



وفي افتتاح المرحلة، خطف فينيزيا تعادلا مثيرا من أرض مضيفه كالياري بنتيجة 1-1.



وتقدم كالياري عن طريق كيتا بالدي في الدقيقة 19، قبل أن ينجح فينيزيا في تسجيل هدف التعادل عبر جيانلوكا بوسيو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وذاق ساليرنيتانا طعم الفوز في دوري الكبار لأول مرة منذ مايو 1999 بتغلبه على ضيفه جنوى 1-0.