ذكرت صحيفة (بارسا يونيفرسال) الإسبانية، أن مسئولي نادي برشلونة الإسباني يسعون إلى تجديد عقد المراهق بابلو مارتن بايز جافيرا المعروف باسم "جافي"، لاعب خط وسط فريق كرة القدم للشباب، خوفا من استقطابه من الأندية الأخرى.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا ارتقى بسرعة في الترتيب وأصبح الآن الخيار الأول كبديل لأي من لاعبي خط الوسط الأساسيين.

كما تلقى الشاب أول اتصال له مع المنتخب الإسباني أيضًا، حيث لاحظ مدرب المنتخب لويس إنريكي مساهمته في فريق برشلونة.

وينتهي عقد جافي في النادي الكتالوني في يونيو 2023 ، وعلى الرغم من وجود متسع من الوقت لتجديد الصفقة مع اللاعب الشاب، إلا أن النادي يعتزم تسريع عملية التجديد.