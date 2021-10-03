رأت صحيفة "ذا أثلتيك" الأمريكية أن اللاعب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم يرغب في البقاء ضمن صفوف ناديه ويشعر أنه لم يصل بعد إلى ذروته، لكن ليفربول لازال مترددًا في دفع ما يشعر بأن اللاعب يستحقه، لأن بذلك سيرفع النادي سقف الرواتب، فهل سيتم التوصل إلى حل وسط؟

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الفرعون المصري يرى كيف تعامل نادي مانشستر سيتي بسلاسة مع مفاوضات تجديد عقد لاعب فريقه كيفن دي بروين، ويتساءل لماذا لم يكن الامر نفسه بالنسبة له، خاصة وأن البلجيكي أكبر منه بعام وغاب عن مباريات كثيرة بسبب الإصابة، بينما أرقام محمد صلاح مثالية.

وأشارت إلى أن مستوى محمد صلاح رائع للغاية مع بداية الموسم الحالي، وتشعر جماهير الريدز بتأثيره الكبير خاصة مع وصف اللاعب بأن ما يفعله الآن يجعله مؤثرًا بنفس درجة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، والنادي الإنجليزي لا يعرف بعد كيف سيعوضه خلال فترة استدعائه لمنتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2021 بجانب ساديو ماني مع السنغال.

وكشفت الصحيفة أن صلاح يخشى أن يصل إلى نفس النقطة التي وصل إليها لاعب بوسطن ريد سوكس (بيسبول)، قبل انتقاله إلى لوس أنجلوس دودجرز في عام 2020، لأن ملاك بوسطن ريد سوكس وهم نفس ملاك ليفربول، قرروا رحيله وعدم استمراره لأن الرواتب كادت تخرج عن نطاق السيطرة إذا جددوا إلى نجمهم الأمريكي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في يونيو 2023، ويرغب ليفربول في تجديده لسنوات أخرى لكن اللاعب يطلب راتبًا كبيرًا في الأسبوع وقيمته 500 ألف جنيه إسترليني، بحسب تقارير صحفية.