كشف الاتحاد العربي لكرة السلة أنه سيعقد اجتماع مجلس الإدارة في التاسع من تشرين أول/أكتوبر وهو اليوم الختامي للبطولة العربية للسلة المقامة حاليا في الاسكندرية، برئاسة اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للعبة.

وقال العميد عبدالله شلبي أمين عام الاتحاد في تصريحات للمركز الإعلامي للبطولة اليوم الأحد إن المجلس أمامه عدة موضوعات مهمة في مقدمتها تحديد موعد الانتخابات القادمة للاتحاد في دورته الجديدة التي تستمر أربع سنوات، والمنتظر أن تكون خلال الفترة ما بين شباط/فبراير ونيسان/أبريل المقبلين، كما يبحث المجلس تحديد مواعيد البطولات التي ستقام عام 2022 على أن يتم تحديد أماكن إقامتها في وقت لاحق بعد معرفة الدول الراغبة في الاستضافة.

وأضاف أن الأجندة تتضمن ست بطولات هي بطولتا الناشئين والناشئات اللتان تأجلتا هذا العام وكذلك بطولة منتخبات السيدات، وبطولتا الأندية للسيدات والرجال وبطولة منتخبات الرجال.