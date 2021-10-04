أوقف رين الانتصارات المتتالية لضيفه باريس سان جرمان المتصدر وألحق به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 2-0 أمس في المرحلة التاسعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.



وسجل غايتان لابورد (45) وفلافيان تايت (46) الهدفين.



وحرم رين مضيفه من الفوز التاسع تواليا فتجمد رصيده عند 24 نقطة في الصدارة، فيما صعد أصحاب الأرض إلى المركز السابع برصيد 12 نقطة.



وعاد ميسي إلى تشكيلة النادي الباريسي محليا بعدما غاب عنها في مباراتيه الأخيرتين، ومرة أخرى حرمته العارضة من افتتاح غلته التهديفية في الدوري بعدما فعلها في دوري الأبطال في مرمى مان سيتي الإنجليزي.



وقدم رين مباراة رائعة حرم فيها ضيوفه من المساحات فشدد الخناق على الثلاثي الهجومي الضارب ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، كما تألق حارس مرماه الدولي السنغالي الفريد غوميس في أكثر من مرة في التصدي لمحاولات الضيوف.



واقتنص أصحاب الأرض الفوز في غفلة من دفاع النادي الباريسي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عبر لابورد (45)، والأولى من الشوط الثاني عبر تايت بعد 18 ثانية فقط عندما تلقى تمريرة من لابورد (46).



ولم تنفع تبديلات بوكيتينو لتعديل الكفة بإشراكه مواطنه ماورو إيكاردي واندير هيريرا والهولندي جورجينيو فينالدوم مكان نيمار والسنغالي إدريسا غانا غي والإيطالي ماركو فيراتي.



وفي مباريات أخرى، تعادل مونبلييه مع ضيفه ستراسبورغ 1-1، فيما تمكن خسر ستاد بريست من مستضيفه نيس 2-1.