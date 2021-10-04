أشادت وسائل إعلام عالمية ونجوم كرة قدم سابقون بالهدف الرائع الذى سجله النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى فى شباك مانشستر سيتى، بالمواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابى 2 - 2، على ملعب "آنفيلد" في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي.

وخطف محمد صلاح الأضواء في قمة البريميرليج، حيث تمكن من تسجيل الهدف الثاني للريدز، وهو هدفه السادس لهذا الموسم، في الدقيقة 76 بمهارة رائعة؛ إثر تخطيه أكثر من لاعب ليسدد في المرمى بقدمه اليمنى، ويرفع رصيده إلى 6 أهداف هذا الموسم والـ103 في تاريخ البريميرليج.

وعلى الرغم من تعادل الفريقين، إلا أن النجم المصري تلقى إشادة كبيرة من أبرز عناصر اللعبة حاليًا بجانب أشهر المحللين، وكذلك كبار نجوم الرياضة خارج مجال كرة القدم .

بدوره، علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على هدف النجم المصري قائلا "لو كان ليو ميسي أو كريستيانو رونالدو سجلا الهدف (الثاني) لكان العالم يقول إنهما لاعبان من الطراز العالمي، (صلاح) واحد من أفضل اللاعبين في العالم، هذا هو الأمر".

من جانبه، وصف معلق ومحلل قناة سكاي جاري نيفيل، "الهدف بأنه من كوكب آخر، محمد صلاح جيد جدًا"، أما نجم ليفربول السابق ومحلل سكاي سبورتس جيمي كاراجير، عبر عن إعجابه بأكبر إشادة ممكنة للنجم المصري، مع قوله "لا أعتقد أن هناك من هو أفضل منه في العالم في الوقت الحالي، لا أعتقد ذلك، إنه أحد أعظم اللاعبين الذين لعبوا لليفربول على الإطلاق".

وأشاد نجم آخر بصلاح، لكن هذه المرة من رياضة كرة السلة، حيث أشاد الأسطورة الأمريكي ليبرون جيمس، بمردود النجم المصري في الملعب.. وكتب جيمس عبر حسابه الشخصي بتويتر، اقتبس تغريدة لحساب ليفربول كان مفادها "محمد صلاح مذهل تمامًا في كرة القدم"، ليعلق على ذلك النجم الأمريكي بـ "نعم هو كذلك!!"، فيما علق قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون، على الهدف قائلا "هدف مذهل لسوء الحظ لم يكن ذلك هدف الفوز"، فيما قال اللاعب الإنجليزي السابق مايكل أوين: محمد صلاح استثنائي ومن أفضل لاعبى العالم.

وتصدر الدولي المصري محمد صلاح، حتى الآن، قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2021 - 2022 بعد تألقه اللافت مع الريدز وإحرازه 6 أهداف وصناعة 3 آخرين، بحسب شبكة "هوسكورد".

وكشفت شبكة "هوسكورد" المتخصصة في أرقام وإحصائيات اللاعبين عالميا عن أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تصدرها محمد صلاح بتقييم بلغ 8.05 درجة متفوقاً على كافة النجوم المشاركين في البريميرليج.