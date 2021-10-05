اعتلى ريفر بليت صدارة الدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب على غريمه بوكا جونيورز 2-1 في مباراة «السوبر كلاسيكو» ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل إستوديانتس لابلاتا مع ريسينغ كلوب 1-1.



وتقدم ريفر بهدفين خلال الشوط الأول سجلهما جوليان ألفاريز في الدقيقتين 25 و43 مستغلا تفوقه العددي إثر طرد ماركوس فاوستينو روخو من صفوف بوكا في الدقيقة 16.



ورد بوكا جونيورز بهدف وحيد في الثواني الأخيرة من المباراة وسجله كارلوس زامبرانو. ورفع ريفر بليت رصيده بذلك إلى 30 نقطة في الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام تاليريس كوردوبا وأربع نقاط أمام لانوس صاحب المركز الثالث، بينما تجمد رصيد بوكا جونيورز عند 21 نقطة في المركز التاسع.



وتعادل إستوديانتس لابلاتا مع ريسينغ كلوب 1-1، ليرفع الأول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الرابع مقابل 19 نقطة لريسينغ كلوب في المركز العاشر.



وتقدم ريسينغ كلوب بهدف سجله أنيبال مورينو (47)، ثم تعادل إستوديانتس بهدف للاعب ليوناردو جودوي (81).