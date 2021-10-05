يشارك أكثر من 2000 رياضي ومسؤول أجنبي اعتبارا من هذا الأسبوع في سلسلة من المسابقات التجريبية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، قبل أربعة أشهر من انطلاق الحدث المقرر في الفترة بين الرابع و20 فبراير 2022.



وقال المسؤول عن إدارة الملاعب الأولمبية داخل اللجنة المنظمة ياو هوي: «نتوقع مشاركة أكثر من 2000 رياضي أجنبي ومسؤولي الفرق ومسؤولين فنيين دوليين ومحترفي التوقيت والتنقيط في الصين في مختلف المسابقات».



وفي إطار هذه المسابقات التجريبية، على سبيل المثال، سيتم تنظيم دورة الصين المفتوحة في التزلج السريع في الفترة من الثامن إلى العاشر من أكتوبر بمشاركة رياضيين من كوريا الجنوبية وهولندا في الملعب الوطني للتزلج السريع، الملقب بـ «الشريط الأبيض».



وسيتم تنظيم مسابقات تجريبية أيضا في الزحافات والبوبسليه والهوكي على الجليد والتزلج والتزلج على الجليد.



وعادة ما تقام المسابقات التجريبية التي تسمح للرياضيين باكتشاف المواقع الأولمبية وللمنظمين بتجربة منشآتهم بسلاسة قبل عام واحد من الألعاب، لكن لم يكن من الممكن إجراؤها في الشتاء الماضي بسبب وباء «كوفيد-19» وقيود السفر.