أشادت وسائل إعلام عالمية ونجوم كرة قدم سابقون بالهدف الرائع الذي سجله النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في شباك مان سيتي خلال المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2 - 2، على ملعب «آنفيلد» في قمة منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريمييرليغ» للموسم الحالي.

وخطف محمد صلاح الأضواء في القمة، وتلقى إشادة كبيرة من أبرز عناصر اللعبة حاليا الى جانب أشهر المحللين وكذلك كبار نجوم الرياضة خارج مجال كرة القدم، حيث وصف معلق ومحلل قناة سكاي جاري نيفيل الهدف بأنه «هدف من كوكب آخر. محمد صلاح جيد جدا»،



وأشاد نجم آخر بصلاح، لكن هذه المرة من رياضة كرة السلة، حيث أشاد الأسطورة الأميركي ليبرون جيمس بمردود النجم المصري في الملعب.. وكتب جيمس عبر حسابه الشخصي بتويتر، مقتبسا تغريدة بحساب ليفربول مفادها «محمد صلاح مذهل تماما في كرة القدم»، ليعلق على ذلك النجم الأميركي بـ «نعم هو كذلك!!»، فيما علق قائد فريق ليفربول جوردان هندرسون، على الهدف قائلا: «هدف مذهل، لسوء الحظ لم يكن ذلك هدف الفوز»، فيما قال اللاعب الإنجليزي السابق مايكل أوين: «محمد صلاح استثنائي ومن أفضل لاعبي العالم».