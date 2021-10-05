تراجعت اليابانية ناومي أوساكا 5 مراتب في تصنيف رابطة اللاعبات المحترفات في كرة المضرب وأصبحت خارج قائمة اللاعبات العشر الأوليات للمرة الأولى منذ فوزها بلقب بطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2018، فيما واصلت التونسية أنس جابر تسلق المراتب بصعودها الى المرتبة 14، الأفضل في مسيرتها الاحترافية.



ولم تشارك النجمة اليابانية المصنفة أولى عالميا سابقا، في أي دورة منذ إقصائها في الدور الثالث من فلاشينغ ميدوز الشهر الماضي، لتتراجع إلى المركز الثاني عشر، وهو أدنى مركز لها منذ ما قبل أول لقب لها من الألقاب الأربعة في البطولات الأربع الكبرى في أميركا المفتوحة قبل ثلاث سنوات، حين تغلبت على الأميركية سيرينا وليامس.



وكانت أوساكا انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس) ولم تشارك في بطولة ويمبلدون العام الحالي، حفاظا على صحتها الذهنية.



من جهتها، قفزت الإسبانية غاربيني موغوروسا حاملة لقبين في البطولات الأربع الكبرى، إلى المركز السادس بعد فوزها بلقب دورة شيكاغو الأميركية على حساب جابر التي واصلت تسلق المراتب بارتقائها إلى المركز الرابع عشر، وهو أعلى تصنيف في مسيرتها الاحترافية.



ولدى الرجال، لم يحصل أي تغيير لدى الـ 10 الأوائل، رغم اقتراب النرويجي كاسبر رود (10) من السويسري روجيه فيدرر (9)، بعد فوزه بدورة سان دييغو الأميركية، حيث أصبح الفارق بينهما 150 نقطة فقط.



وبقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش متصدرا أمام الروسي دانييل مدفيديف واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.