أبدى الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول إعجابه الشديد بالهدف المذهل الذي أحرزه النجم المصري الدولي محمد صلاح، هداف الفريق الأحمر، خلال تعادل ليفربول 2-2 مع ضيفه مان سيتي أمس الأول في قمة مباريات المرحلة السابعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وقد راوغ صلاح كلا من جواو كانسيلو وبرناردو سيلفا وإيمريك لابورت وروبن دياز، رباعي دفاع «السيتي»، قبل أن يتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة زاحفة بقدمه اليمنى، واضعا الكرة على يمين إيديرسون مورايش، حارس مرمى الفريق السماوي.

وقال كلوب عقب المباراة: «أعتقد أنه إذا سجل ليونيل ميسي هذا الهدف أو كريستيانو رونالدو فإن العالم بأسره سيقول (نعم)، لأنهما من الطراز العالمي»، مضيفا: محمد صلاح أحرز هذا الهدف لأنه نجم من الطراز العالمي، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم حاليا، هذا ما هو عليه».



وواصل صلاح ممارسة هوايته في هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي في مختلف المسابقات، ليعادل إنجازه مع ليفربول، الذي انضم إليه في يونيو عام 2017 قادما من روما الإيطالي، حينما سجل في العدد نفسه من اللقاءات المتتالية بكل البطولات في أبريل 2018.



ورفع «الفرعون» المصري رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 6 أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي المسابقة العريقة مع جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، وبات صلاح، الذي أحرز 103 أهداف في مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، على بعد هدف واحد ليتقاسم صدارة قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في البطولة مع النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا.



من جهته، اعتبر مدرب ​مان سيتي​ بيب ​غوارديولا​، أن التعادل مع ليفربول بعد الخسارة أمام باريس سان جرمان يعد أمرا جيدا، وقال: «يا لها من مباراة، هذا السبب وراء تواجد ليفربول و«السيتي» في المنافسة في آخر سنوات، وذلك لرغبتنا في اللعب بتلك الصورة، لسوء الحظ لم نحقق الانتصار، ولكن لم نخسر أيضا»، مضيفا هذه المباراة الدليل على أن «البريمييرليغ» هو الأفضل، فالمباراة يمكن أن تحسم لأي فريق، كانت مواجهة رائعة حقا، وفي كل مرة نواجههم يكون التحدي كبيرا.



إلى ذلك، وجه «الفرعون» المصري محمد صلاح، رسالة لجماهير فريقه، حيث نشر صلاح صورة له عبر حسابه على «انستغرام» تظهر احتفاله بالهدف الرائع، وعلق: «أردنا حقا الفوز بهذه المباراة، لكننا مازلنا في المنافسة، نسعى للحصول على اللقب، ولدينا ما يلزم لذلك».