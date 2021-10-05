أصبح باكو لوبيز مدرب ليفانتي أول ضحية من المدربين في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم هذا الموسم بعدما أعلن النادي إقالته بعد يوم واحد من الهزيمة 1-0 أمام ريال مايوركا.



ويحتل ليفانتي المركز الثالث من أسفل الترتيب برصيد أربع نقاط من ثماني مباريات، ولم يحقق أي فوز في الدوري هذا الموسم، ويتأخر بنقطتين عن غرناطة ومنطقة الأمان.



وتولى لوبيز (54 عاما) المسؤولية في مارس 2018 عقب ترقيته بشكل مؤقت من منصب مدرب فريق الرديف بالنادي خلفا للمدرب خوان راموس مونيز وقبل أن يحصل على عقد دائم.



الى ذلك، حقق فريق غرناطة انتصارا ثمينا على ضيفه إشبيلية بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول على ملعب نويفو لويس كارمينيس، في إطار الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم، وسجل هدف غرناطة والمباراة الوحيد اللاعب روبن روتشينا في الدقيقة 25.