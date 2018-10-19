رفض أسطورة سباقات السرعة العداء الجامايكي المعتزل أوساين بولت عرضا لاحتراف كرة القدم في ناد مالطي، وسيبقى في أستراليا لمحاولة الحصول على عقد احترافي بحسب ما أعلن وكيله امس.

وكان حامل 8 ذهبيات أولمبية اعتزل ألعاب القوى في صيف 2017 ويتدرب منذ شهر أغسطس الماضي مع نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي، لكنه لايزال يخوض فترة تجربة من دن أي عقد احترافي، علما بأن دوري الدرجة الأولى ينطلق اليوم. وكان نادي فاليتا أف سي المالطي قال الأسبوع الماضي إنه تقدم بعرض رسمي لبولت لمدة سنتين يتضمن اللعب في نهائي الكأس السوبر المقبلة، ورأى رئيسه التنفيذي غاستون سليمان ان السعي لجلب بولت يتعلق بـ «كتابة التاريخ».

لكن وكيل حامل الرقم العالمي في سباقي 100 و200 م كشف ان بولت لا ينوي الانضمام إلى الفريق المالطي.

وفي ظل انطلاق الدوري الاسترالي اليوم وحلول مارينرز على نادي بريزبين رور، لن يكون بمقدور بولت المشاركة لعدم توقيعه مع النادي.