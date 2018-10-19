سجل نيو أورليانز بيليكانز فوزا ساحقا على هيوستن روكتس 131-112 في عقر دار الأخير ليحقق انطلاقة قوية للموسم الجديد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA».

وتألق في صفوف بيليكانز أنطوني ديفيس الذي سجل 32 نقطة و16 متابعة في المقابل، وأضاف المونتينيغري الأصل الإسباني الجنسية نيكولا ميروتيتش 30 نقطة و10 متابعات، في حين نجح زميله الفريد بايتون في «تريبل دبل» بتسجيله 10 نقاط ومثلها متابعات وتمريرات.

وفي مباراة أخرى، سجل كاوهي لينارد 24 نقطة ونجح في 12 متابعة في أول مباراة رسمية يخوضها في صفوف فريقه الجديد تورونتو رابتورز ليقوده إلى الفوز على كليفلاند كافالييرز 116-104. وكانت المباراة الأولى لكليفلاند كافالييرز بعد رحيل نجمه ليبرون جيمس الى لوس انجيليس ليكرز.

وحذا ديمار ديروزان حذو لينارد وتعملق في مباراته الرسمية الأولى مع سان انتونيو بتسجيله 28 نقطة ليقوده إلى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 112-108 في مباراة سجل فيها زميله لاماركوس الدريدج 21 نقطة و19 متابعة. وعلى الرغم من خسارته في مباراته الرسمية الأولى مع تشارلوت هورنتس امام ميلووكي باكس 112-113، فإن الفرنسي المخضرم توني باركر (36 عاما) الذي توج باللقب أربع مرات، قدم أداء جيدا وسجل 8 نقاط ونجح في 7 تمريرات حاسمة في 20 دقيقة لعبا. وفي المباريات الأخرى، فاز دنفر ناغتس على لوس أنجليس كليبيرز 107-98، وفينيكس صنز على دالاس مافريكس 121-100، ونيويورك نيكس على أتلانتا هوكس 126-107، ويوتا جاز على ساكرامنتو كينغز 123-117، وديترويت بيستونز على بروكلين نتس 103-100، وانديانا بايسرز على ممفيس غريزليز 111-83، وأورلاندو ماجيك على ميامي هيت 104-101.