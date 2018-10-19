أعلنت المصنفة أولى عالميا في التنس الرومانية سيمونا هاليب انسحابها من بطولة الماسترز الختامية للموسم والمقررة الأسبوع المقبل في سنغافورة بسبب مشاكل في ظهرها.

وقالت هاليب لموقع رابطة المحترفات «اتخاذ القرار كان قاسيا، من الصعب دوما أن تنسحب من دورة كبرى، أعتقد أنها أول مرة أقوم بشيء مماثل، كان قرارا صعبا لكنه مناسب لصحتي». وستحل الهولندية كيكي برتنز المصنفة عاشرة بدلا من هاليب، بعد أن كانت قد فقدت آمالها بالتأهل حسابيا الأربعاء إثر اقصائها من دورة كأس الكرملين في موسكو.

وإلى جانب برتنز، ستشارك في البطولة الألمانية أنجيليك كيربر، الدنماركية كارولاين فوزنياكي، اليابانية ناومي أوساكا، التشيكية كارولينا بليسكوفا، الأوكرانية ايلينا سفيتولينا، التشيكية بترا كفيتوفا، والأميركية سلون ستيفنز.